‘ಖಾದಿ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ’

ಮೈಸೂರು: ಮಗುವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಮೆದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಉಡುಪು, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ 'ಕಾಶಯ ವಸ್ತ್ರ', ಕಹಿ ಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಖಾದಿ.. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ 'ಖಾದಿ ಪ್ರಿಯರು' ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದರು. ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯ ಕೈಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದರು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಭೀಮನಕೋಣೆಯ 'ಚರಕ– ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು' ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3 ದಿನಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪಟ ಹತ್ತಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊಡು– ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯವಿದು.</p>.<p>ಮಗುವಿನಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೇಸಿ ವಸ್ತ್ರಗಳು ನಾಡಿನ ನೇಕಾರಿಕೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವು. ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟು, ಜುಬ್ಬ– ಪೈಜಾಮ, ಸೀರೆ, ಬ್ಯಾಗು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಚರಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೂಲು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊಳೆವ ಬಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ನೇಕಾರರು ಚಂದವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ: 'ಚರಕವೆಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಖಾದಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಳಕಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯವೆಷ್ಟು? ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎಷ್ಟು? ಎಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್.ಯೋಗೇಶ್, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಚರಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಿಇಒ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಪೀಟರ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಗ್ವೆ, ಮಧುರಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>