‘ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಲಹ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಸಾತ್ವಿಕಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಕಿರುರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಲಹ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಅಂಕಿತ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘40 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿನಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ದೇಹಭಾಷೆ, ರಂಗ ಚಲನೆ, ಸಂಗೀತ, ಬೆಳಕು, ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಟಕದ ರಚನೆ ವೆಂಕನಗೌಡ ಅಣೇರ್, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಕಿತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂಗಚಹಳ್ಳಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 80504 09543 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಲತಾ ಶಂಕರಿ, ಯೋಗರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-39-2070121498</p>