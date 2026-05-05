ಕೆಪಿಎಸ್‌: ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ, ತಯಾರಿ!

<p>ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 32 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ’ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು, ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶದ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೊಡಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹೋದ ವರ್ಷ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 29ರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೆಪಿಎಸ್’ಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಕೆಜಿ–ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಆ’ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಹುತೇಕ ‘ಕೆಪಿಎಸ್’ಗಳಲ್ಲಿ (ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಪಿಯು ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಸಿ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯು ಹಲವು ಬಿಇಒಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ‘ಕೆಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ... ಇದ್ಯಾವುದೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘ಪಿಯು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಇಒಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ‘ಕೆಪಿಎಸ್’ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿರುವುದು ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಈ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ₹ 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 4 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಈವರೆಗೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯೇ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-39-588821175</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>