ಸಹೋದರರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಅಣ್ಣ; ಬಂಧನ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ:ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಣ್ಣನೇ ಕೊಂದಿದ್ದು, 'ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಘು (32) ಮತ್ತು ಹರ್ಷ (30) ಕೊಲೆಯಾದ ಸಹೋದರರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ರೋಹಿತ್ (34) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>'ರಮೇಶ್ ರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಎರಡು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಘು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆತ ತಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ರಮೇಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ರೂಪೇಶ್ ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಘು ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಅವರನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಅರ್ಜುನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>