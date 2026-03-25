‘ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು’

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ಪುರಸಭೆಯ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ₹3.47ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಚರಂಡಿ, ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಯುಜಿಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ₹30 ಲಕ್ಷ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ₹18 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಚೇರಿಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಆಲಮ್ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಪೈಪ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ₹10 ಲಕ್ಷ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಯುಜಿಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗುವುದು. ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ₹2.25 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಆದಾಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ₹4.20 ಕೋಟಿ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ₹18.75 ಲಕ್ಷ, ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ₹22 ಲಕ್ಷ, ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹1.10 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ₹ 2ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನ ₹28 ಲಕ್ಷ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನವಾಗಿ ₹2.55 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವೇತನ ಅನುದಾನ ₹2.92 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ₹7 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) ರಮೇಶ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಧುಸೂದನ್, ಸ್ವಪ್ನಾ, ಸೌಮ್ಯಾ, ಲೋಕೇಶ್, ರಾಜು, ರಮೇಶ್, ರಘು, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>