ಮೈಸೂರು: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ (ಕೆಅರ್ಇಐಎಸ್) 874 ವಸತಿ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಘದಡಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಸತಿ–ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>'ಆರು ಸಾವಿರ ಕಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ 2ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನವನ್ನೇ ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೌಕರರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಂಗಾಲಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: 'ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಡುಗೆಯವರು, ಕಾವಲುಗಾರ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು–ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 20 ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಯಾಗದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೌಕರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ!: 'ಖಜಾನೆ–2' ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯದೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳ 'ಜಿಎಸ್ಟಿಐಎನ್' (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿಐಎನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?' ಎಂದು ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಆರ್ಇಐಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತರಾಜು ಪಿ.ಎಸ್. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>