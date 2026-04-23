ಆದೇಶ ವಾಪಸ್‌: ‘ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು’ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಾಗತ

ಮೈಸೂರು: ತಿ.ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿನ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ 5 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು' ಸಂಘಟನೆಯು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ 552 ಮರಗಳ ಹನನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಾಯ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದೇಶ ವಾಪಸಾದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶುದ್ಧವಾದ ನದಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಾರಣ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಗಮದ ರೇಷ್ಮೇ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಉಳಿದಿದ್ದ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ತಯಾರಿಸುವ ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನೂಲಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು' ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮುಷ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ರೈತ– ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು. ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>