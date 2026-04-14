ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ: 80 ಮರ ಗುರುತು!

ಮೈಸೂರು: ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರಿಯ 'ಜಲನಿಧಿ' ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ 'ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ' ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 80 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು, ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನದಿಂದ ಪದ್ಮ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ, ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ, ಬೇಡನ್ ಪೊವೆಲ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆರೆ ಒಡಲಿಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ: ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ತೂಗುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೇಗೆ? 400 ಮೀಟರ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು– ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಬೇಕೆ? ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬೇಡವೇ? ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳೇನು' ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಆಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಸೂರಿನ ನಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 33 ಮರ: 'ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 33 ಮರ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಉಳಿದ 47 ಮರಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲು, ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರ ಕಡಿತ, ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಶೈಲಜೇಶ.</p>.<p>'ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ನ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಆಲದ ಮರವು 10 ಗುಂಟೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, 11 ಬಿಳಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಲನ್ನು ಇಬ್ಬರು ತಬ್ಬುವಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮರದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 150ಕ್ಕೂ ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮರ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬೇರಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಅರಳಿಮರದಷ್ಟೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>