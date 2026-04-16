ಒಡಲಿಗೆ ಹರಿಯದು ಮಳೆನೀರು!

ಮೈಸೂರು: ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಇನ್ನು ಜೀವನಾಡಿಗಳ 'ಜಲನಿಧಿ'ಯ ಒಡಲಿಗೆ ಸೇರದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ 16 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್, ಅಂದರೆ; 1,569 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಪಾಲಾಗುವ ಆತಂಕ ಜಲತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ, ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ ಹಾಗೂ ಬೇಡನ್ ಪೊವೆಲ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಲಾಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಮಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯದು.</p>.<p>ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಬಲಬದಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರು ದೇವಯ್ಯನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಿತ: ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ, ಪಡುವಾರ ಹಳ್ಳಿ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ – ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ– ಬೇಡನ್ ಪೊವೆಲ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಸೇರುದಂತೆ ಐದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯು ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನೇ ಸೀಳಿ ಹಾಕಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು: 'ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 800 ಮಿ.ಮೀ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 16 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ ಹಾಗೂ ಬೇಡನ್ ಪೊವೆಲ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಕಿ ರವಿಕೀರ್ತಿ.</p>.<p>ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ: 'ಐದೂ ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೆರೆಯ ಒಡಲಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯನ್ನು ಹುಯಿಲಾಳು– ಮಾದಗಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಲೆ 25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ 9 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ 5 ಕಿ.ಮೀ ನಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಲತಜ್ಞ ಯು.ಎನ್.ರವಿ ಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>