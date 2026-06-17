ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿಯಿಂದ ‘ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಮೈಸೂರು: ಪರಿಸರ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>95 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಾಪು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಯು.ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ, ಬೂದು ಬಕ, ಕೊಳದ ಬಕ, ಉಂಡುಕೋಳಿ, ದೊಡ್ಡನೀರುಕಾಗೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರುಕಾಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೂದು ಮಂಗಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ತಾರೆಮರ, ಆಲದಮರ, ನಾಗಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪ, ಅರಳಿ, ನೇರಳೆ, ಈಚಲು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹಲಸು, ಹೊಂಗೆ ಹಾಗೂ ಬುಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಕೆರೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈಚಲು, ನೇರಳೆ ಹಾಗೂ ಆಲದ ಮರಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೇರಳೆ ಮರಗಳು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆರೆಯ ದ್ವೀಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಆರೇಳು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-39-847936424</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>