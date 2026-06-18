ಮೈಸೂರು ಕುಪ್ಪೆಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಯ ಬೀದಿ ನಾಟಕ

<p>ಮೈಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್ಆರ್ ಹುಂಡಿ ವಲಯದ ಕುಪ್ಪೆಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೌರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಜಾಗೃತರಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಕಲಾತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಮ್ಮ, ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪಾಟೀಲ್, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಳಾ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೀತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-39-1800788838</p>