ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್.ಕೆ ನಗರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 11 ಕೆ.ವಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರಣ ಏ.20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಸೆಸ್ಕ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಬಡಾವಣೆ 1ರಿಂದ 4 ನೇ ಹಂತ, ಗಿರಿಯಾಸ್, ‘ಇ’ ಮತ್ತು ‘ಎಫ್’ ಬ್ಲಾಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-39-1763324305</p>