ಮೈಸೂರು: 'ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳಗಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಕ್ಕು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣಗೆ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟವೊಂದೇ ದಾರಿ' ಎಂದು ಎಐಟಿಯುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಹಳೇ ಕಾನೂನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುವಂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.82 ಕೋಟಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರದೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುವವರ ಧೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪರ್ವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಶೇ 13ರಿಂದ ಶೇ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಳುವ ಸರಕಾರ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಿ– ಅಂಶ ನಿದರ್ಶನ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿ.ಸಿ.ರಮಾ, ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾ, ಜಯರಾಂ ಕಂದೇಗಾಲ, ಸಿಐಟಿಯು ಮುಖಂಡರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ದೇವದಾಸ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಪಿ.ಎಸ್, ಎಐಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>