ಕೆರೆ; ಬಫರ್‌ ವಲಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಖಂಡನೆ

ಮೈಸೂರು: 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆರೆಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು 30 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕೆರೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಇದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಹರಿವಿನ ಮೂಲಗಳು, ಮಾರ್ಗವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕಿರಣ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ವಲಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>