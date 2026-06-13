ಲಲಿತಾಭಿನಂದನ: ಕೆ. ಲಲಿತಾ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಾವುಕ

<p>ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೈಕಾರದ ನಡುವೆ ಕೆ. ಲಲಿತಾ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ’ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಲಲಿತಾಭಿನಂದನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆ ನೆನೆದರು. ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ಮಂದಹಾಸ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲಲಿತಾ, ‘ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಾನು, ಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ರೇಗಿದರೆ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರ ನೋವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಡಾ. ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಸಾರದ ಆದರ್ಶ ಮರೆಯುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಲಲಿತಾ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಪಂಚೆ, ಶಾಲು ತೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಸರಳತೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ‘ಲಲಿತಾಭಿನಂದನ ನೆಪವಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ– ಮನೆಯ ತಪಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ ಮುಖಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಲಲಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜಿಟಿಡಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಗದರಿದರೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲಲಿತಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪತಿಯ ನೆರಳಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಬೇಗುದಿ ಮೀರಿ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೆನಪಿನ ಸುರುಳಿ’ ಕಿರು ಹೊತ್ತಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ, ‘ಲಲಿತಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸರಳ ಜೀವಿ. ಅವರದ್ದು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಮಾತು ಅಗತ್ಯ.ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯದ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಬಿ ಮಠದ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಹಾಂತಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದಜೀಮಹಾರಾಜ್, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠದ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಕೃಷಿ ಸಾಧಕಿ ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಮುಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸೌಮ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-38-930678307</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>