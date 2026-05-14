ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂಮಾಲೆ ಎಂದೇ ಕವಿ ಡಿವಿಜಿಯು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 13 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ 134 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮಳಿಗೆಗಳ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಜೀವಹಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ವಿವಿಧ ವರ್ತಕರು, ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಹಿಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವ್ಯಥೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯವೂ ಶಿಥಿಲದತ್ತ.. : ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿಂತ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಶಿಥಿಲ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಕೆಲ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಮಾನುಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಚಿಗುರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಹಲವೆಡೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳು ಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಾರೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ಮರದ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 'ಜಗನ್ಮೋಹನ ಬಂಗ್ಲೆ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್' ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕವಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಥಿಲತೆಯು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಭರವಸೆ: ಶಿಥಿಲದತ್ತ ಸಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿವಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 30ರಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಎದುರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ