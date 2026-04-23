ಮೈಸೂರು: ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತು, ಬಿಂದಿ, ತಿಲಕ, ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದು ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು, ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರು.

ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಿಂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ, ಮೂಗುತಿ ಧರಿಸದಂತೆ, ಬಳೆ ತೊಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೇಶ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಆರ್ಜೆ ಅವಿನಾಶ್, ಸರ್ವಜನ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧಾ ನಾರಾಯಣ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶೋಧಾ ರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.