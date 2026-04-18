ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಳು ಈಗ ನಗರಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿರತೆಯೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆಯ ‘ವಿನಯ’ ಮಾರ್ಗದ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಚಿರತೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಅವಿತಿತ್ತು. ಆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಕಾಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಚೆಗೆ ಚಿರತೆ ಪದೇ– ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಚಿರತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಮಲಗಿದೆ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಾನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹಳದಿ- ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅತ್ತೆ 90 ವರ್ಷದ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ಅದೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಠಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ನಂತರ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದೆವು’ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಸುಜಾತಾ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಚಿರತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ರೂಂನ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಕಾರಣ ಅದರ ನಿಖರ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ 40ರಿಂದ 45 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿರತೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 2ನೇ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಾಗ ಸುಮಾರು 65ರಿಂದ 70 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಶಶಿಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನೆಯವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚಿರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯವರ ಧೈರ್ಯವೂ ಪ್ರಸಂಶನೀಯ. ಆದರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು? ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 15 ದಿನ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿರತೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ, ಬೆಮೆಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿದಾಗ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೋನು ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾಯ ಮನಗಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-39-213146850</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>