‘ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್: ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 20ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿನಾಚರಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಯನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದನೇ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಯನ್ ಮತಿದೇವ್ ಕುಮಾರ್, ಎಡಿಸಿಎಸ್ ಲಯನ್ ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಖಜಾಂಚಿ ಲಯನ್ ಸುನಿಲ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್, ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಧ ನಂದೀಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಭೋಜಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-39-734199961