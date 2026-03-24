‘ಲೋಹಿಯಾ ಸಪ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಗತ್ಯ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ಸಪ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನವನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಲೋಹಿಯಾರ ಎಲ್ಲ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಮ.ಪು.ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಲೋಹಿಯಾ ಕನಸುಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕುದುರೆಮುಖದಿಂದ ಕಳಸಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಲೋಹಿಯಾ ನೆನಪಾದರು. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಧನದ ಶೇ 10–20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರು, ರೈತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಆದವರು, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವಿದ್ದವರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಹಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖಂಡರು, ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯ ಎಂದಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಕಾಲೀನ ತಲ್ಲಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ’ ಕುರಿತು ಚಿಂತಕ ಕೆ.ಪಿ.ನಟರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಬಿ.ಎಸ್.ದಿನಮಣಿ, ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-39-1708181972</p>