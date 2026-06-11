ಲಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p>ಮೈಸೂರು: ಲಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಿಸದೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ‘ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಕೋದಂಡರಾಮ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು, ಚಾಲಕರು, ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟರ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಜೆಂಟರ ಸಭೆ: ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಬಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಬನ್ನೂರು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಾಮೋದರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು ತಡರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-39-98692986</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>