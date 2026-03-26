ಯುವತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಕಸಿದ ‘ಪ್ರೀತಿ’

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ

ಮೈಸೂರು: ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೌರವಯುತ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಯೆ ಸುಟ್ಟಿತು.

ಇದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲವ್ ದೋಖಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಗಳವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆಕೆ, ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಮುಗಿಸಿ ದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ವಿನಯ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಿತ್ತು.

2014ರ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಶ್ರೀ ನಿದ್ರೆ, ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. 'ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿನಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಗಶ್ರೀ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 307 (ಕೊಲೆ ಯತ್ನ) ಅಡಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

'ಮಗಳು ವಿನಯ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿನಯ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುವತಿ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. 12 ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು.

'ಇದೇ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 2017ರ ನ.21ರಂದು ಕುವೆಂಪುನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಗೌತಮಿ ಹಿರೇಮಠ್ ನಿಮಿಷಾಂಬ ಲೇಔಟ್ನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಕೀಲ ಪಾಂಡು ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಯೋಗಮೂರ್ತಿ ಅವರು 'ಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಮದುವೆಗೆ ಹಣ, ಕಾರು ಕೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಕೆ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗದೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದರು.

'ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಹನಗೋಡಿನ ಕೊಳವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದಾ ಎಂಬವರನ್ನು 2024ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ 'ಬಿ' ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು 'ಬಿ' ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಹುಣಸೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ವಿನೋದಾ ಪ್ರಕರಣ ಕೆದಕಿದಾಗ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್