ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು

ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಳ್ಳಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿ ಕವಿತಾ (37) ಹಾಗೂ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಭಾಸ್ಕರ್ (22) ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

ಕವಿತಾ ಅವರ ಪತಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮನೆಯವರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭಾಸ್ಕರ್ ಜತೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಕವಿತಾ ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕವಿತಾ ಅವರ ಮಾವನ ಮಗನಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-39-259341584