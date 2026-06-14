'ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು' ಕೃತಿಯು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೀವಾಳ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು’ ಕೃತಿಯು ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಯಂತಹ ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕಥೆಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಂಗಾಯಣ ಅವರಣದ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಡುಪಾಡು ರಾಮು ಅವರ ‘ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಹಾಭಾರತವಲ್ಲ. ನೆಲಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಎಲ್ಲರ ಕಥೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕೃತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ತನ್ನದೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಮು ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಾಷ್ಟಿತ್ತು. ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಅಭಿಮತ ಸಂಪಾದಕ ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನೆಲಗನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಕಥನ ಇದಾಗಿದೆ. ಗುರುತುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಥನ ಕಾಣಬಹುದು. ಶಕುಂತಲೆಯ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜದ ಕೌತುಕ, ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೃತಿ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಿಸುಮಾತು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ ಕೃತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಓದಲು ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಲೇಖಕ ರಾಮು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದರೆ. ಅ ಬೆಳಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಇದು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ನೆಪ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ, ಮಧುರಾಣಿ ಎಚ್.ಎಸ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂದೂರು, ಶಭಾನ ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಹನ ಎಸ್.ವಿ ತಂಡದವರು ನಾದ ನಮನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-39-588963853</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>