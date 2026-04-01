ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮೈಸೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ತಂಡವು ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ 'ವರ್ಧಿನಿ' ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. 'ಕಲೆ ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಬೇರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇಚಣ್ಣ, ಸಂಚಾಲಕ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರು: ಹೆಜ್ಜೆ–ಗೆಜ್ಜೆ: ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ: ಎಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ, ಮೈಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜು–1, ಧೀರಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜು–2; ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ: ಲೇಖನ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು–1, ಜಾನು ಮತ್ತು ತಂಡ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್–2.</p>.<p>ರಾಗನಿನಾದ: ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ; ಸಿ. ಯೋಗಶ್ರೀ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು–1, ಕವನಾ ಆರಾಧ್ಯ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ದಂತ ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜು–2; ಸಮೂಹ ಗಾಯನ: ರುಚಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು–1, ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು–2.</p>.<p>ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ: ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸಂಜನಾ, ಎಸ್ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜು–1, ಆರ್. ಭಾವನಾ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು–2; ಭಾವನವೀನ: ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ವಾಚನ: ಕೆ. ನಿಸರ್ಗ, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜು–1, ಲಾವಣ್ಯ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು–2.</p>.<p>ವಾಗ್ವಿಲಾಸ: ಎ.ಎಸ್. ನಂದೀಶ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು–1, ಎಂ.ಆರ್. ವರ್ಷ, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜು–2; ರಸಪಾಕ, ಇಂಧನ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ: ಎಂ.ಆರ್. ದೀಪಿಕಾ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು–1, ಕೆ.ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್ವರಿ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು–2.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>