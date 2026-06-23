ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

<p><em>ಆರ್. ಜಿತೇಂದ್ರ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟ್ವೆಂಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮಳೆಯ ಅಡ್ಡಿ– ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆಯೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಸಹ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರು ದಿನ ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಹಗಲು–ಇರುಳೆನ್ನದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ ಕ್ಯುರೇಟರ್, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 60 ಜನರ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ತಡಮಾಡದೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಇಡೀ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಲ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮೈದಾನದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೋರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹೊರಚೆಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಸಾಫರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ 250 ಕೆ.ಜಿ. ಯಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗೆ ರೋಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 120X80 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ 20 ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೈದಾನ ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಸಿಎನ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನುಭವಿ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಪಿಚ್ ಬಳಕೆ: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲುಹಾಸನ್ನು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5 ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ 3 ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ವವೂ ಹಾನಿಯಾಗ ದಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-39-719478319</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>