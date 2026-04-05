ಮನಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಶ

ಮೈಸೂರು: ಹೂದೂಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹಕ್ಕಿ, ವರ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ 'ಬೆಡಗಿಯರು', ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆ... ಹೀಗೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಹಲವು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಸುಚಿತ್ರಾ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಮೈತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಥೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಬಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು.</p>.<p>45ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿಸಲು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಗೀಟು ಗೀಚು' ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮಕ್ಕಳ ಕೌಶಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗೆರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆಯುವ ಗೊಂಡ ಕಲೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಮಧುಬನಿ, ಕಾಫಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ವರ್ಲಿ, ಬೊಹೊ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದವು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿದ್ದವು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ 88 ಮಕ್ಕಳು ರಚಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಯ 36 ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇರಳ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಮನು.ಪಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏ.8ರಂದು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮೈತ್ರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸುಧೀಂದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಾಲನೆ: ಮೈಸೂರು ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶುಭಾ ಸಂಜಯ್ ಅರಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನವಪ್ರೇರಣಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಿಂಗ್, ಉದ್ಯಮಿ ಅಜಿತ್ ಪೈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>