ಮಹನೀಯರನ್ನು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ದುರಂತ: ಪ್ರೊ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಜಪ್ಪ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ’ ಎಂದು ನಟರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶರಣೆ ಮರಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ‘ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ಮಹದೇಶ್ವರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿ, ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂತ. ಗಿರಿಜನರು ಮತ್ತು ಬೇಡಗಂಪಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶೋಷಿತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದವರು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. </p><p>‘ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಹಾಮೇರು. ಮಹದೇಶ್ವರರು ಜಾನಪದದ ಮಹಾಸಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜಾನಪದವೇ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವಮಾರ್ಗಿ ಶತಾಯುಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥವರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ, ಗಾಯಕ ದೇವಾನಂದ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜಾನಪದ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರರ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p><p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ಸಿದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p><p>ಶತಾಯುಷಿ ಬಸವ ಮಾರ್ಗಿಗಳಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ವೈ.ಎಸ್. ರೇವಣ್ಣ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಶರಣತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ ಮೈಸೂರಿನ ಎಂ.ಬಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೂನಬೇವು ಗ್ರಾಮದ ಸಹಜ ಕೃಷಿಕ ಜೆ. ತಿಪ್ಪರುದ್ರಯ್ಯ, ತಿ.ನರಸೀಪುರದ ಗೌರಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಮಾದಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬಿ.ಎಂ. ಅನಂತರಾಮ್, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸೌಮ್ಯಾ ಈರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p><p>ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಅರ್ಚನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್. ಧನಂಜಯ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಕೆ. ರಶ್ಮಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>