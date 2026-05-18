ಹಂಪಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು-ಮಾನಂದವಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ (ಕತ್ತಿ ಮರ) ಮರಗಳು ಕೆಂಪು ರಂಗು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ, ಕೋಹಳ, ದೆಗ್ಗಲ್ಹುಂಡಿ, ಎಚ್.ಮಟಕೆರೆ, ಮಾದಾಪುರ, ಹೈರಿಗೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್, ಕೊಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಉದ್ಬೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಮರದ ತುಂಬಾ ಅರಳಿರುವ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪೃಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಅಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಮರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಫೆರ್ನ್ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮರವಾಗಿ ಇದು ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೋರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಮರದ ಹೂಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೇ ಜಾನುವಾರಗಳ ಪೂಜೆಗೂ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೂಗಳು ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧು–ವರರ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಮರಗಳ ಮುಂದೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಫೋಟೊಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಮರಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಗಳ ಮುಂದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನ ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>