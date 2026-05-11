ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ; ಕಾಮಗಾರಿ ‘ಕಳಪೆ’

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಗೋಪುರ ಸುಣ್ಣ– ಬಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಶಿಥಿಲತೆಯಿಂದ ಕಾಯಂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ನಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ: ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ‘ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್’ನ ಗೋಪುರದಂತಿರುವ ಇದರ ಗೋಪುರದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಪುರಗಳೇ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಬರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಿ ನವಾಬ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ 130 ವರ್ಷ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಅಂತಸ್ಥಿನ ಗೋಪುರ, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದವರಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಷ್ಟೇ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೈಯದ್ ರಫೀಕ್.</p>.<p>ಸೌಂದರ್ಯ: 1x1/2 ಉದ್ದಗಲದ ಎರಡು ಇಂಚು ದಪ್ಪದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಸುರ್ಕಿ ಗಾರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ತಾರಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿವೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಸಜ್ಜಾಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮಟನ್, ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಶತಮಾನದ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರು ಇದೇ ಹಳೆತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಡೆದ ಹೆಂಚುಗಳು: ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಗಿರುವ ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಯಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೇ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳಿಗೆಗಳ ಹೆಂಚುಗಳ ಒಡೆದಿವೆ. ಗೋಡೆಗಳು ಚಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಿಡಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ₹ 30ರಿಂದ ₹ 100 ರವರೆಗೆ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತ ಕೂರಬೇಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆರಳು ನೀಡಿದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆಯಾದರೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ನೀರು ಸೋರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚುಗಳು ಒಡೆದಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-39-286882388</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>