‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ಸವಾಲು’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದುಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಹವಾಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ’ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ’ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿದ್ದು,ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಡೀನ್ ಡಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎಂ.ಆರ್. ಮೌಲ್ಯಾ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆರ್.ಎನ್. ಕೆಂಚಾರೆಡ್ಡಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-39-1076687036</p>