‘ಜೆಸಿಬಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: ರೈತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ದೇವೇಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್- ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಸ್ಎನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ಯುಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಈ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು, ಅದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದರು.ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಜೆಸಿಬಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ₹ 26 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಪೆನಿಯ ಶಾಖೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು.ಎಎಲ್ ಕೆಂಪೂಗೌಡ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಸವರಾಜು, ಪಿ. ಮರಂಕಯ್ಯ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ರಘು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-38-887272805</p>