ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಮಾವು

<p>ಮೈಸೂರು: ತಾಪಮಾನದ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಉದುರತೊಡಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಗರಿಷ್ಠ 38–39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಲ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಲಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಫಸಲು ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಆತಂಕ ರೈತರದ್ದು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾವು ತಡವಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮರಗಳ ತುಂಬ ಹೂ ಅರಳಿ ನಿಂತು, ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಯೂ ಹಾಳಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಶೇ 50ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ಫಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಉದುರಿದೆ. 1 ಟನ್ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರದಲ್ಲಿ ಈಗ 200 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 4–5 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಡಿ.ಪಿ. ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್.</p>.<p>‘ಮಾವಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2–3 ಬಾರಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡನೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ ಖರ್ಚು ಬಂದರೆ ಸಾಕು’ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅವರದ್ದು.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲ ತಾಪ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗಬಾಧೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಚಹಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಮೇಗೌಡ.</p>.<p>‘ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಗೆ 50–100 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (ಕೆಎನ್ಒ3) ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಯಿಗಳು ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಮಿಥೈಲ್ ಯುಜೆನಾಲ್ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಶೇ 1 ಆಜಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಎಲ್ನಂತೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೊಟೆ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಟೆಯ ಮೂತಿ ಹುಳು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ, ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಜ್ಞರಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಿನೊಸಾಡ್ (Spinosad) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 0.3 ಮಿಲಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಶೇ 1 ಆಜಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 1 ಮಿ.ಲೀ.ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ತೊಟ್ಟು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಸಿಯಂ ( carbendiazim) ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 25-30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸೇವನೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-38-1148093294</p>