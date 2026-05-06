‘ಇಬಸ್‌ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ’

ಮೈಸೂರು: 'ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಇಬಸ್ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ್ ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, '54 ವರ್ಷದ ತಾಯಮ್ಮ ಅವರು ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬಸ್ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ರೋಗದ ಮೂಲ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260506-39-1761739302