ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಮೈಸೂರು: ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೀಟ್ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪೋಷಕರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ 40 ದಂಪತಿಗಳು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಶಾಹೀನ್ ಅಖ್ತರ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ. ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪೋಷಕರಾಗುವುದು ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತುಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಯು.ಎಸ್. ಭುವನೇಶ್ವರ್, 'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ, ಮಗುವಿನ ನಿದ್ರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದು, ಲಸಿಕೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗರ್ಭಿಣಿ ಎನ್.ಪಿ.ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ದೂರವಾದವು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಜೆ.ಸಂದೀಪ್ ಪಟೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತಂಡವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಚರ್ಚೆ, ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>