‘ಮದುವೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿತು ಬಾಳಿರಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಇದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನನಮನ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯ 'ನನ್ನವ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಕಲಾತಂಡ' ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಚ್ಥೇದನ' ಕುರಿತ ಸಂವಾದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನುಕರಣೆಯೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಂಡು ವಿದೇಶಿಯರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ನಾವು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ವಿ. ಬೈರಿ, 'ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೇವನ' ಕುರಿತು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್.ಜೆ. ಸ್ವರ್ಣಾ- ಎಂ. ಮೋಹನಕುಮಾರ್, ಹೆಗ್ಗೂರಿನ ಸಿ. ಮಮತಾ- ಸತೀಶ್, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ವೈ.ಎಸ್. ಯಶೋದಾ- ವೈ.ಕೆ. ಚಂದ್ರು, ನಾಗಲಗೆರೆಯ ಯಶೋದಾ- ಸೋಮಣ್ಣ, ದೇಶವಳ್ಳಿಯ ಜಯಮ್ಮ- ರಾಜಶೇಖರ ನಾಯಕ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ರಂಜನಾ- ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಆಗತ್ತೂರಿನ ಬಿ. ಸುಮಾ- ಪಿ. ಜವರನಾಯಕ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ನ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಭಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋಶ್ಯುಲ ಸಂವಾದದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.ಕೋಮಲಾ ನಾಗರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ನಾದಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಭಾರತಿ ತಂಡ ಗೀತಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು. ನನ್ನವ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವೈ.ಜಿ. ಮಹದೇವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>