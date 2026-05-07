ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಮೋರಿ ಗೋಡೆಗೆ ‘ಕನ್ನಡಿ’

ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ದಂಡಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠ ಹೇಳಲು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, 85 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು (ಕನ್ನಡಿ) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ನಡೆಯಲು ಆಗದಷ್ಟು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದು ಹೋಗುವವರ ಚಿತ್ರಣವು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವವರು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಉಗಿಯುವವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಂಡು, ಇತರರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ವಾಪಸು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ತಿರುಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಸುತ್ತ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ (ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ) ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಇತರರಿಗೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಾಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನ ಬಂದು ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಎದುರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಉಪಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.

ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು
ಸಿ.ಎಸ್. ಮಂಜು ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

20 ಹಳದಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗುರುತು'

'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಸ್ಥಳ (ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ₹ 8– 9 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದರೆ ಕೆ.ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆ ಪುಲಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ ಎ.ಎಂ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.