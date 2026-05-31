‘ಜನಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯೇ ಗುರಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉಪಶಮನ ನೀಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೇ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶದ ಅರಿವು, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ರೋಗಿಯ ಸಮ್ಮತಿ, ಆತನ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಾಜಪರವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಯು.ವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಒಒ ಸಂಜಯ್ ಕಬ್ರಾ, ಬಯೊಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮಾಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಚ್ಯುತ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಶೆಣೈ, ಅಕ್ಷಯಸಾರಥಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಲ್ಯುಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂಜರಾಜೇ ಎಸ್. ಅರಸ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಲಿನಿ ರಾವ್, ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಸಿ.ಜೆ. ದೇವರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>