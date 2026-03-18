ಮೈಸೂರು: ಮೆಮು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಮೆಮು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಅಶೋಕಪುರಂ ಮೆಮು ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ: 66551) ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ ಜೂನ್ 19ರವರೆಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p><p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66552 ಮೈಸೂರು - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ರೈಲು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.40ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.</p><p>ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (1.51/1.52), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (1.57/1.58), ಪಾಂಡವಪುರ (2.04/2.05), ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಲ್ಟ್ (2.09/2.10), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (2.15/2.16), ಎಲಿಯೂರು (2.26/2.27), ಮಂಡ್ಯ (2.38/2.39), ಹನಕೆರೆ (2.47/2.48), ಮದ್ದೂರು (2.55/2.56), ನಿಡಘಟ್ಟ (3.01/3.02), ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (3.08/3.09), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (3.15/3.16), ರಾಮನಗರ (3.26/3.27), ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ (3.34/3.35), ಬಿಡದಿ (3.42/3.43), ಹೆಜ್ಜಾಲ (3.49/3.50), ಕೆಂಗೇರಿ (4.01/4.02), ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ (4.06/4.07), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ (4.09/4.10), ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಲ್ಟ್(4.13/4.14) ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ:</strong> 66551 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ಮೆಮು ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೈಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ ಜೂನ್ 19ರವರೆಗೆ ಈ ರೈಲು ಅಶೋಕಪುರಂಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.20ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 139 ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>