ಮೈಮುಲ್‌ ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕಲಾ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಮೈಮುಲ್ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ) ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ. ಶಶಾಂಕ್ (ಪ್ರಥಮ), ಹುಮೈರಾ ಕೌಸಫ್ (ದ್ವಿತೀಯ), 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹನಾ (ಪ್ರಥಮ), ಟೆನ್ಜಿನ್ ಚೋಗೈನ್ (ದ್ವಿತೀಯ) ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಂದಿನಿ ಕೇವಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ‘ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಬಳಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಜಯಶಂಕರ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಸಿ. ಅರವಿಂದ್, ಎನ್.ಸೌಮ್ಯ, ಬಬಿತಾ ಸಿ., ಲಾವಣ್ಯವತಿ, ನಂದಿನಿ, ಜಮುನಾ, ರಶ್ಮಿ, ಪವಿತ್ರ, ಜಯಭಾಯಿ, ನವೀನ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ವಿ., ಎಂ. ಶಂಕರ್, ಸಂದೇಶ, ಪ್ರದೀಪ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಲೋಕೇಶ್, ರಾಹುಲ್, ಈಶ್ವರ್, ಗೌರವ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್, ಆಕಾಶ್, ರಚಿತ್ ಗೌಡ, ನಟರಾಜು, ಶೈನಿ ಮೆಲೊನಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-39-1751271951</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>