‘ಅಮ್ಮಂದಿರ ಮಹತ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿಯಿರಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮಂದಿರ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ವಿ.ಬೈರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಆದರ್ಶ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ, ಕವಿ-ಕಾವ್ಯ- ಗಾಯನದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಕೃತಿ, ನದಿ ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷ. ಓಂಕಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಓಂಕಾರದ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತಾಯಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಜನ್ಮ ಸಾಲದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸಾಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುನ್ನತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆತ್ತವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿ.ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಕೆ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಅಂಜನ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ 'ಆದರ್ಶ ಅಮ್ಮ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಂಗಕರ್ಮಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕದಂಬ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕೆ.ರಘುರಾಮ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಚಾರಕಿ ಸುಮತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮ.ನ.ಲತಾ ಮೋಹನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>