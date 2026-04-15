‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರ್ಶ ಪಕ್ಷದ ಆಶಯ’

ಮೈಸೂರು: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಆಶಯ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

'ಲೋಕಸಭೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶೇ 33 ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪಕ್ಷದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಈ.ಸಿ. ನಿಂಗರಾಜ್ ಗೌಡ, ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ನಗರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಅಭಿನಂದನೆ: ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಯದುವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರುಮಹಿಳಾ ನಾಗರಿಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಬಳಗದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖಂಡರಾದ ಹೇಮಾ ನಂದೀಶ್, ಶಾಂತಾ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಭೂಮಿಕಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಭರತ್, ವೇದಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿರಣ್, ಗೀತಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸುಮಾ, ಮಾಲಿನಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-39-19523058