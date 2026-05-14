ಜಮೀನಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

ಮೈಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿನ 8 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಎಂಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರು, ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಎಂಡಿಎ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಶಾಖೆಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿನ್, ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ನೂತನ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ