ಹುಣಸೂರು: ತಡೆಗೋಡೆ ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡಿದ ಸಲಗ

ಹುಣಸೂರು: ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆಹಾರ ಅರಿಸಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಸಲಗ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಹುಣಸೂರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉಡುವೆಪುರ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಮೇವು ಅರಸಿ ಸಲಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆಯ ಕಂಬಿಯೊಳಗೆ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ನೆಲದಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹ ಕಂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನತ್ತ ತೆರಳಿತು.

'ಸ್ಥಳಿಯರು ಆನೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬೆದರಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆಯೂ ಒಂದು' ಎಂದು ಹುಣಸೂರು ವಲಯದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಕಂಬಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆನೆಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಪಾಠ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಒಂದೇ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟು ದಾಟುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.

840 ಚದರ ಕಿ.ಮಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 109 ಕಿ.ಮಿ. ತಡೆಗೋಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 26-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 20 ಕಿ.ಮಿ. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮಿ.ಗೆ ₹1.75 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 140 ಕಿ.ಮಿ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ