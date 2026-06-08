ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿ ಹರಿಕಾರ ಎಂದ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘1936ರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ದಸರಾ, ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದವರು ರಾಜರ್ಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್’ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ವಿ. ನಂಜರಾಜ ಅರಸ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಾರ್ವಾಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ರಂಗಾಯಣದ ಶ್ರೀರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿಯ ಹರಿಕಾರ, ರಾಜ ಋಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯಗಳೆರೆಡರಲ್ಲೂ ಸುವರ್ಣಯುಗ. ಜಾತಿ, ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತಸ್ತು, ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ದೀಪಕ್, ‘ಅಹಿಂದ ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ವಡಿಯವರು ಅಂದೇ ಜಾತಿ ಹೆಸರೇಳದೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಳಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಜನರತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ದಲಿತರಿಗೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟವರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ, ‘ರಾಜಪೋಷಾಕು ಇಲ್ಲದ ಜನಸೇವಕ ನಾಲ್ವಡಿ. ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾಲ್ವಡಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿತು. ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿಗಾರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಕೆಂಪನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರು. ನನ್ನ ನಂಬಿರುವ ಬಡಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಹಿಂದ ಜವರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಾರ್ವಾಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಮಾಚಳ್ಳಿ, ದೇವರತ್ನ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್, ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ದ್ಯಾವಪ್ಪನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-39-1154942639</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>