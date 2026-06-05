‘ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ’

<p>ಮೈಸೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ, ಸಾರೋಟುಗಳ ಸಾಲು, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಕುಣಿತವು ರಾಜರ ಕಾಲದ ಸಂಭ್ರಮ ನೆನಪಿಸಿತು.</p>.<p>ಅರಸು ಮಂಡಳಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕಂಸಾಳೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಸಾರೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬರಹವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು.</p>.<p>ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೇವಾಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮಾಧವರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವುದನ್ನುಕಂಡ ಜನ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಾಡು ಮೆಚ್ಚಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಾಲನೆ: ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದ ಅವರು, ‘ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಎಂದಾಗ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವಷ್ಟೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಎಂ.ಎಲ್ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚನ್ನರಾಜೇ ಅರಸ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವರುಣ್ ಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸ್, ಮಳವಳ್ಳಿ ರಾಜ ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ.ಪಿ.ಭರತ್ ಅರಸ್, ಅರಸು ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಂಠರಾಜೇ ಅರಸ್, ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸುಂದರ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-39-1062237999</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>