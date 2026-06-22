ವಚನ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಜೀವನ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಜೀವನ ಕಲಿಕೆಯೇ ಯೋಗ

<p>ನಂಜನಗೂಡು: ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೌಲಿಕ ಮಾತುಗಳು ‘ವಚನ ವೈಭವ’ ಹಾಗೂ ‘ಯೋಗಜೀವನ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಯೋಗ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಪತಂಜಲಿಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ‘ವಚನ ವೈಭವ’ ಹಾಗೂ ‘ಯೋಗ ಜೀವನ’ ಭಾಗ-2 ಕೃತಿಯನ್ನುಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ವಚನ ವೈಭವ ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲಿಕವಾಗಿಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದರೆ ಸಂತೋಷ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಓದಿಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ತತ್ವ ಚಿಂತಕ ಶಂಕರ್ ದೇವನೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದೇ ಯೋಗ. ಶರಣರು ಅಂತಃಕರಣ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು. ವಚನ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಯೋಗಜೀವನ ಕೃತಿಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು,ವೈಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಪರಂಪರೆ ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ತಾಯಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಾಗಲಿದೆ. ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಮುಳ್ಳೂರು ರಾಜು , ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ.ಉಡಿಗಾಲ, ನವಿಲೂರು ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ವಿ. ರೇವಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಎನ್.ಆರ್. ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ, ಯೋಗಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-38-754021864</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>