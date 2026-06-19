ನಟನ’ದಲ್ಲಿ ‘ಕೇಪಿನ ಡಬ್ಬಿ’ ನಾಟಕ ಜೂನ್‌ 21ರಂದು

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಎರಂಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಶೇವ್ಕಾರ್ ಅವರ ‘ಕೇಪಿನ ಡಬ್ಬಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p><p>ನಾಟಕದ ರಂಗರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕಥೆಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ವಿನಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರದು. </p><p>ನಾಟಕದ ಕುರಿತು: ‘ಕೇಪಿನ ಡಬ್ಬಿ’ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಶೇವ್ಕಾರ್ ಅವರ ಕಥಾಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಬದುಕಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ನವಿರಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಸರದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 72595 37777 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>