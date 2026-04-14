ಸ್ಪರ್ಶಿಸ ಬನ್ನಿ ‘ನವಯಾನ’ವ...

ಮೈಸೂರು: ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮದ ಆಧುನಿಕ ಪಂಥ 'ನವಯಾನ'ಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಧಮ್ಮ ದೀಪ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ನವಯಾನ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಧಮ್ಮ ದೀಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನರನ್ನು ನವಯಾನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಯಸಿದ ಧಮ್ಮವನ್ನು ನೀವೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ' ಎಂದು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ 'ನವಯಾನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉಪಾಸಕರು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. 2015ರಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಧಮ್ಮ ದೀಪ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರೆ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಣೀತ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕಪುರಂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಲವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ 2 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂತೇಜಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಜನರು ಬಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ಸಮಯದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕೆಳಭಾಗ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>