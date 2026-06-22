ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀಟ್‌ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1847 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ 21 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀಟ್ (ಯುಜಿ) ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6,039 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 7,886 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ, 1,847 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರಾದರು.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಪೋಷಕರು ಆವರಣದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತರು.</p>.<p>ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬಂತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಫ್ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ (ತಪಾಸಣೆ) ಹಾಗೂ ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಪಿಐ, 3 ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರವೇಶಪತ್ರ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದರು. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬೆಲ್ಟ್, ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಮೆಟಲ್, ಆಭರಣ, ತುಂಬು ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದವರನ್ನು ತಡೆದು, ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಕದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-39-1298549019</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>